Justice: L'animatrice de France 3, Carinne Teyssandier, condamnée à payer 35.000 euros à son ancienne gouvernante

14:25

L'animatrice de France 3 Carinne Teyssandier a été condamnée à indemniser son ancienne gouvernante, qu'elle employait illégalement dans sa maison de Villejuif.

Selon Le Parisien , la présentatrice du jeu "8 chances de tout gagner" sur France 3 devra débourser 35.000 euros.

Les conseillers des Prud'hommes de Créteil ont déclaré que Joanne Dimba exerçait bien en tant qu'employée de maison, entre janvier et août 2015.

Sur le papier, elle avait été embauchée comme "assistante opérationnelle" par la société de production de Carinne Teyssandier, pour un salaire de 1.300 euros.

"Le salaire prévu dans le contrat était fictif et la nounou touchait en réalité 700 € pour s’occuper du matin au soir de l’enfant du couple", précisent nos confrères.

L'avocate de l'ex-gouvernante a indiqué que sa cliente va faire appel pour ses indemnités de licenciement.

Au pénal, Carinne Teyssandier et son mari avaient été condamnés à six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende .

"8 chances de tout gagner" avec Carinne... par morandini