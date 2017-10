EXCLU - Jean-Luc Azoulay: "Je n'ai plus de nouvelles de Mallaury Nataf. Je lui lance un appel si elle a besoin d'aide, je suis là" - Regardez

Ce matin, Jean-Luc Azoulay était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Le journaliste a notamment interrogé le producteur afin de savoir s'il avait des nouvelles de Mallaury Nataf.

"Je n'ai pas de nouvelles. Hélas. Certains membres de l'équipe sont partis à sa recherche. Ils l'ont retrouvée il y a plusieurs mois et lui ont proposé de l'aider. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Je voudrai lancer un appel. Si Mallaury nous entend et a besoin qu'on l'aide qu'elle le fasse savoir. On n'a pas de nouvelles".

Jean-Luc Azoulay a précisé que la comédienne "a toujours été une fille bizarre et fragile. Ça fait partie des artistes. On est triste pour elle".

