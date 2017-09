EXCLU - Henri Guaino: "Florent Pagny qui s'exile fiscalement au Portugal ne mérite pas d'être Français !" - Regardez

Ce matin, Henri Guaino était l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. Après la diffusion d'un sujet sur le départ de Florent Pagny pour le Portugal, l'ex-ministre n'a pas hésité à réagir à l'exil du chanteur "pour des raisons fiscales".

"Si on aime si peu son pays et qu'on l'abandonne parce qu'on paye trop d'impôts, c'est que franchement on ne mérite pas d'être Français", a lâché l'ancien homme politique face à Jean-Marc Morandini, avant d'ajouter: "Il n'a qu'à abandonner la nationalité française !".

"Je trouve que l'exil fiscal est rarement quelque chose de très digne. Je peux comprendre certaines personnes harcelées par le fisc. Il y a des situations extrêmement difficile où il emploie des méthodes qui ne sont pas toujours convenables", a expliqué Henri Guaino qui conclut en indiquant: "Dire simplement, je paye trop d’impôt donc je vais vivre ailleurs, ce n'est pas quelque chose que j'approuve".

Dans une interview au Parisien, le coach de The Voice avait déclaré très librement: "La vie est extraordinaire là-bas, mais j'y vais aussi pour de vraies raisons fiscales. Pas d'impôts sur l'héritage et sur la succession. Pas d'impôts sur la fortune. Je ne suis pas fortuné mais j'espère y arriver. Et pendant dix ans, pas d'impôts sur les royalties..."

