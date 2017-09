Jean-Luc Mélenchon se justifie après avoir voyagé en classe business pour son déplacement à La Réunion

La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon, accompagné de députés de la France Insoumise, était en déplacement à la Réunion. Pour faire le voyage, l'homme politique a voyagé en classe business alors que d'autres députés étaient en classe éco.

Invité ce matin de la matinale de RTL, le leader de la France Insoumise a expliqué les raisons de ce choix. "Chacun d’entre nous a payé sa place d’avion et évalué la dépense qu’il voulait faire", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "J’ai évalué, compte tenu des expériences lombaires malheureuses que j’ai faites en classe économique, que je ne pouvais pas m’offrir le luxe de me faire démolir physiquement une semaine avant une manifestation".

"Chacun a choisi ! Moi je ne peux pas faire autrement pour des raisons qui m'appartiennent", a conclu Jean-Luc Mélenchon.

