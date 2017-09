Presse: Le groupe Ebra qui possède notamment L'Est Républicain et Le Progrès envisage 130 suppressions de postes dans l'Est

Le groupe Ebra, propriétaire d'une dizaine de journaux dans l'Est de la France entend supprimer quelque 130 postes techniques d'ici la fin du premier semestre 2018, a-t-on appris jeudi de sources syndicales.

La direction du groupe, propriété du Crédit Mutuel, n'était, en début de soirée, pas joignable. Selon un communiqué de la CGT du Républicain lorrain, une soixantaine de postes seraient supprimés en Moselle, via une fusion des imprimeries du Républicain lorrain et de l'Est républicain.

Le nouveau responsable du pôle Presse du Crédit Mutuel, Philippe Carli, "a confirmé une restructuration industrielle qui entraînerait la fermeture du centre d'impression du Républicain Lorrain", selon ce communiqué.

"60 postes seraient supprimés sous la forme d'un PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi) en Moselle et la direction réfléchit à la possibilité d'un plan de départs volontaires (PDV) de 10 à 20 personnes à l'Est Républicain", est-il ajouté.

Selon un compte-rendu de la réunion à laquelle M. Carli avait convié des syndicats, il a justifié cette décision par l'ampleur des pertes du pôle Presse, estimées à 55 millions d'euros en 2016, dont 31 millions pour les trois titres de Lorraine - le Républicain lorrain, l'Est républicain et Vosges Matin.

"Pour l'instant rien n'est annoncé pour la rédaction. Pour l'instant", a ajouté un responsable syndical.

Du côté alsacien, selon le compte rendu d'une réunion tenue fin août, la fusion des imprimeries de l'Alsace et des DNA aboutirait à environ 70 suppressions de postes. La fusion permettrait, selon la direction citée dans le compte rendu, d'économiser 6 millions d'euros par an, soit à peu près la moitié de la perte annuelle sur les deux titres.

Philippe Carli, 57 ans, a été recruté en juin par le Crédit Mutuel pour diriger ses activités dans la presse.

Ingénieur de formation, il été directeur général du groupe Amaury de 2010 à 2015. Il y a piloté un plan d'économies et mené à bien la cession du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui au groupe LVMH.