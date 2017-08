Le CSA intervient après la diffusion d'un reportage consacré aux "stages de masculinité" dans le 20h de France 2

Le 29 mars dernier, le JT de 20h de France 2 proposait un sujet intitulé "Stages : c'est quoi un homme ?".

"Des hommes réunis pendant quatre jours autour de la masculinité. Ils sont plus de 300 hommes, fervents catholiques, tous traversés par une question existentielle : Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui ? Qu'est-ce que la société attend d'eux ?", expliquait alors la journaliste au début de son sujet.

Suite à sa diffusion, le reportage avait entraîné de nombreux commentaires sur Twitter.

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel avait été saisi par Mme Catherine Coutelle - députée qui considérait que ce reportage « libère la parole sexiste sans apporter aucune contradiction » - et par un particulier.

"Celui-ci dénonçait les propos tenus par le présentateur en introduction à la diffusion du sujet - notamment lorsque ce dernier évoquait « la fin du patriarcat » - et s’est dit profondément choqué par le fait que l’idéologie « viriliste » soit exposée à une heure de grande écoute sur une chaîne du service public, sans aucune mise en contexte ni commentaire critique", précise le CSA dans un communiqué.

Et d'ajouter : "Le CSA a estimé qu'en proposant ce sujet sans davantage le contextualiser et sans commentaire critique explicite, que ce soit dans le cadre du reportage ou lors de son lancement, la chaîne avait diffusé une séquence présentant une conception rétrograde et machiste de la place des femmes par rapport aux hommes.

Le Conseil a donc attiré l’attention des responsables de la chaîne sur le nécessaire respect des dispositions précitées".

.

Voici un extrait du reportage en question

.