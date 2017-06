Frédéric Taddeï arrête son émission sur France 2: “La chaîne ne pleure pas pour que je continue!”

C'est une nouvelle information qui vient de tomber concernant France 2, Frédéric Taddeï annonce qu'il arrête son émission mensuelle “Hier, aujourd’hui, demain”, qu'il présentait depuis septembre 2016.

Le dernier numéro sera diffusé le mercredi 7 juin.

"Résultat : personne ne savait qu’elle existait, personne ne la regardait ! Une émission culturelle qui n’a aucun impact et que personne ne voit, vous n’avez plus tellement envie de l’animer…" , a-t-il poursuivi.

Avant de fustiger: "Donc j’arrête. Je le regrette, mais je ne peux pas dire non plus que France 2 pleure pour que je continue !"

Visiblement agacé, Frédéric Taddéi évoque les diffusions en replay et sur Internet: "Pour aller chercher une émission en replay, encore faut-il que vous sachiez qu’elle a été diffusée ! Et dans le cas de Hier, aujourd’hui, demain, personne ne connaissait l’heure et le jour de diffusion. Je ne vois pas l’intérêt de faire une émission dont tout le monde ignore l’existence. J’en ai trop fait qui ont eu un gros impact comme Ce soir (ou jamais) ! ou marqué les esprits comme Paris dernière, pour avoir envie de poursuivre…"

" Je n’ai pas compris l’obstination de France 2 à programmer cette émission si tard, et à la dénigrer, alors qu’elle coûtait quand même assez cher à fabriquer ! [rires] Mais attention, je n’en veux à personne. Je trouve même cela amusant : ça vous apprend l’humilité. J’ai été choyé pendant assez longtemps à la télé, je ne le suis plus, aujourd’hui, voilà ! D’autres ont vécu exactement la même chose, et ils sont parfois revenus en grâce… C’est la vie. On ne va pas commencer à penser que c’est Mozart qu’on assassine ! Je n’aurai pas cette fatuité !", a-t-il conclu.