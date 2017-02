Aube: 2.500 euros d'amende pour le directeur du parc d'attractions Nigloland après l'agression d'un journaliste

15:02

Le directeur du parc d'attractions Nigloland, situé à 50 km de Troyes, a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes à 2.500 euros d'amende pour avoir agressé le rédacteur en chef de L'Est-Éclair à la suite d'un article évoquant une rumeur d'attentat sur le parc. Philippe Gélis a été reconnu coupable de "violences avec préméditation", et a également été condamné à verser 3.800 euros au journaliste agressé et 3.548 au journal au titre des dommages et intérêts.

Le quotidien avait publié en août 2016 dans son édition papier un article , repris sur son site internet, titré "Folle rumeur à Nigloland".

Il y évoquait, pour les démentir, des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux, d'attentat à Nigloland.

Ce parc revendique 550.000 visiteurs en 2015 et fait travailler 350 employés (saisonniers compris). Philippe Gélis, son directeur, avait téléphoné à la rédaction pour lui demander de retirer l'article du référencement de Google, ce qui n'est pas techniquement possible pour un média, avait témoigné une journaliste du quotidien auprès de l'AFP. Après avoir proféré des menaces par téléphone, Philippe Gélis s'était présenté à la rédaction à Troyes "avec deux gros bras": "Il s'est rendu directement au bureau du rédacteur en chef, lui a jeté l'ordinateur au visage, l'a attrapé par le col de la chemise et lui a assené un coup de poing", tandis que ses deux acolytes avaient empêché toute intervention de collègues, avait raconté cette journaliste.



