Hongrie: La journaliste qui avait frappé des migrants condamnée à une période de mise à l'épreuve

Une journaliste de la télévision hongroise qui avait fait trébucher et frappé des migrants fuyant la police en 2015 a été reconnue coupable de vandalisme et condamnée à une période de mise à l'épreuve.

Un juge de Szeged a estimé que le comportement de cette vidéaste, Petra Laszlo , suscitait "l'indignation et la colère" et a rejeté l'argumentation de l'avocat de la journaliste selon laquelle elle cherchait à se protéger.

Le juge l'a condamnée à une mise à l'épreuve de trois ans.

Pour mémoire, sur les images tournées le 8 septembre 2015, les téléspectateurs ont pu voir Petra Laszlo essayant de faire trébucher un homme courant un enfant dans les bras et donnant un coup de pied à un autre enfant en train de s'enfuir près de la ville de Roszke, à proximité de la frontière avec la Serbie.

Hongrie: La journaliste qui avait frappé des... par morandini