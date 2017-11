Fusillade dans une église au Texas: L'homme qui a tué 26 personnes hier soir s'appelle Devin Patrick Kelley et aurait été renvoyé de l'armée

06h20: L'homme qui a ouvert le feu s'appelle Devin Patrick Kelley. Tout de noir vêtu, armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles. Il a été retrouvé mort à bord de son véhicule. Il s'agirait d'un ex-militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air après un passage en cour martiale en 2014, qui vivait en périphérie de San Antonio, l'une des grandes villes du Texas à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la fusillade.

La chaîne de télévision américaine CNN - qui rapporte les propos de la porte-parole des forces aériennes des États-Unis, Ann Stefanek - affirme qu'effectivement, l'individu aurait servi dans l'U.S. Air Force.

06h13: Ce que l'on sait ce matin

Dimanche vers 17H20, un "jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années", "tout de noir vêtu", armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas de 400 habitants, ont rapporté les autorités locales. Il a ensuite poursuivi son carnage à l'intérieur de l'église, en plein service religieux, avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. L'homme a réussi à prendre la fuite mais a été retrouvé mort dans son véhicule peu après, sans que l'on sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus.

Les autorités n'ont pas communiqué son identité, et ses motivations restent inconnues à ce stade.

Selon plusieurs médias américains, il s'agit d'un ex-militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air après un passage en cour martiale en 2014, qui vivait en périphérie de San Antonio, une des grandes villes du Texas à une cinquantaine de kilomètres de là. "A ce stade, il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s'aggraver ou pas", a déclaré devant la presse le gouverneur du Texas Greg Abbott, évoquant "la pire fusillade de masse dans l'histoire" de son Etat.

Une vingtaine de personnes ont été blessées. Les victimes sont âgées de cinq à 72 ans.

Le président Donald Trump, actuellement en tournée en Asie, a dénoncé une fusillade "terrifiante" et un "acte diabolique".

Favorable au port d'armes à feu, M. Trump ne s'est pas risqué dans ce débat lundi, se bornant à promettre le "soutien entier" de son administration "au grand Etat du Texas et à toutes les autorités locales enquêtant sur ce crime horrible".

"Nous avons le coeur brisé. Nous nous rassemblons, nous unissons nos forces (...) A travers les larmes et notre chagrin nous restons forts", a-t-il déclaré à Tokyo. "Les mots nous manquent pour exprimer la peine et la douleur que nous ressentons tous", a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, il avait tweeté: "Que Dieu soit avec les gens de Sutherland Springs, Texas".

Dimanche 5 novembre

23h11: Une fusillade dans une église du Texas a fait au moins vingt morts et de nombreux blessés, selon un responsable local et plusieurs médias américains. Albert Gamez Jr, un responsable du comté de Wilson où se trouve la First Baptist Church de Sutherland Springs, a dit à l'AFP avoir été informé d'un bilan de "27 morts et plus de vingt blessés", tout en précisant attendre une confirmation formelle. La chaîne de télévision ABC News a fait état d'au moins vingt morts et 30 blessés, en citant un responsable des forces de l'ordre.

Les tirs ont commencé vers 11H30 locales (17H30 GMT) dans la First Baptist Church de cette ville du sud des Etats-Unis, a rapporté la chaîne locale KSAT12 sur son site internet.

Selon cette chaîne, un témoin a expliqué avoir vu un homme entrer dans l'église qui a ensuite commencé à tirer sur les paroissiens réunis pour un service religieux. Selon les médias, une cinquantaine de personnes y assistent en général.

"Le tireur est mort", a indiqué à l'AFP un porte-parole du bureau du shérif du comté de Guadalupe, précisant qu'il n'y avait pas eu de poursuite entre lui et la police. "Il était dans son véhicule", a-t-il ajouté.

Ce comté se trouve à quelques kilomètres au nord de Sutherland Springs.

"Que Dieu soit avec les gens de Sutherland Springs, Texas", a tweeté le président américain Donald Trump, actuellement en tournée en Asie. "Je surveille la situation depuis le Japon", a-t-il poursuivi, soulignant que les enquêteurs, dont la police fédérale, se trouvaient sur place.

21h00: 20 morts, et plusieurs blessés dans l’église selon un premier bilan donné par la police

20h40: Un enfant de 2 ans a été abattu lors de la fusillade

20h32: 20 personnes auraient été touchées par des tirs, mais aucune précision sur le nombre de morts

20h17: La police indique que le tireur vient d'être abattu

20h14: Les médias locaux précisent que parmi les victimes, il y a plusieurs enfants

20h10: Selon un témoin, un homme est entré dans l'église vers 11h30 heure locale, et a ouvert le feu sur la foule.

20h09: La police annonce que "plusieurs personnes" ont été abattues, sans en préciser le nombre.

20h07: Une fusillade a éclaté dans une église au Texas près de San Antonio: Plusieurs victimes selon la chaîne Fox News