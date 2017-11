Un directeur de magasin Lidl à Barcelone dit avoir été licencié ... parce qu'il "travaillait trop" selon ses employeurs!

Jean, directeur d'un magasin Lidl en Espagne, travaillait dans l'entreprise depuis 12 ans. Pourtant, en juin dernier, il a reçu une lettre de licenciement. La raison? Grâce aux caméras de sécurité, ses supérieurs ont pu voir qu'il venait souvent travailler avant l'ouverture du magasin. Or, cela est contraire au règlement de l'entreprise allemande, qui y voit des heures supplémentaires non payées.

Dans l'émission radio "Hoy por Hoy", l'employé a confié qu'il arrivait "entre vingt minutes et une heure et demie avant d'ouvrir le magasin, pour tout préparer. Je suis responsable de mon travail, j'aime faire les choses bien et j'étais là en avance pour m'organiser".

Ce que ne comprend pas cet ancien directeur de magasin, c'est que ses supérieurs "l'ont directement renvoyé", sans même lui avoir donné d'avertissement dans le passé.

Selon le quotidien El Païs, le salarié, qui poursuit son ancien employeur en justice, regrette aussi l'hypocrisie de ses patrons et la pression pour remplir les objectifs de vente.

