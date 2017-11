EN DIRECT - Procès Merah: Les magistrats viennent de se retirer pour délibérer

10h11: "Je dis et redis que je n'ai rien à voir avec les assassinats commis par mon frère", a soutenu Abdelkader Merah

10h02: Les magistrats viennent de se retirer pour délibérer

Après cinq semaines d'audiences sous haute tension, marquées par les témoignages poignants de proches de victimes du jeune jihadiste Mohamed Merah, ce jugement était très attendu dans le contexte d'une menace terroriste persistante depuis la vague d'attentats sans précédent ayant frappé la France.

L'avocate générale, Naïma Rudloff, avait réclamé les peines maximales encourues en appelant la cour à donner "une leçon de démocratie" en démasquant le "nouveau visage" du terrorisme. Celui qui entend "répandre l'islam par l'intimidation et la terreur" à travers "une idéologie totalitaire maquillée de religiosité". "Face à la menace terroriste, nous avons tant de vies à sauver", avait-elle lancé.

Contre Abdelkader Merah, elle avait requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans et contre le second accusé, Fettah Malki, 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux-tiers.

La défense de Abdelkader Merah avait plaidé l'acquittement, demandant à la cour de juger "dans le respect du droit" et en constatant "l'absence de preuve" des assertions de l'accusation. Les avocats de Fettah Malki avaient également demandé à ce que leur client soit jugé pour ce qu'il est et ce qu'il a fait et pas pour "une potentialité terroriste" avancée sans preuve par l'avocate générale.