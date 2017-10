Audiences: "On n'est pas couché " de Laurent Ruquier sur France 2 attire 1,2 million de téléspectateurs à 23h30

"On n'est pas couché" avec Laurent Ruquier sur France 2 poursuit sa remontée après une faiblesse il y a 15 jours. Hier, l'émission est repassée à plus de 1,2 millions de téléspectateurs avec 1.267.000 personnes et 16,5% de part de marché.

En face TF1 proposait la suite de Danse avec les stars et des rediffusions des Experts. La magazine a attiré 2.384.000 personnes et 23,4% de part de marché, mais les rediffusions des Experts se sont effondrées derrière avec 620.000 et 454.000 pour les deux épisodes programmés.