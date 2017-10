Agression: Une ancienne assistante parlementaire porte plainte contre le député LREM Christophe Arend pour harcèlement

Selon France Info, une ex-assistante parlementaire porte plainte contre le député La République en Marche Christophe Arend pour "harcèlement sexuel" et "agression sexuelle". Cette cheffe d'entreprise, prénommée Marie par nos confrères, a rejoint le parti en avril dernier. C'est à ce moment-là qu'elle le rencontre.

Au fil du temps, il lui confie de nombreuses responsabilités jusqu'à lui demander d'être sa directrice de campagne. "C'est quelqu'un qui a tout de suite été très tactile, par exemple à vouloir me serrer dans les bras ou à me masser les épaules. J'ai eu tout de suite l'impression qu'il était intéressé dans le sens sexuel et émotionnel", se souvient-elle en précisant qu'elle a également eu plusieurs commentaires : "T'as des jolis petits seins", "t'as des belles fesses", "il te va bien ce pantalon".

A nos confrères, Marie s'est souvenue d'une soirée qui s'est déroulée dans le cabinet dentaire du futur député - il est dentiste. "Il m'a embarqué sur ses épaules jusqu'au bout du couloir. Il avait son corps à quelques centimètres de moi et je lui ai dit : 'Laisse-moi repartir, je ne supporte pas que tu me retiennes'. Il approchait sa bouche, il voulait un baiser. Moi, je tournais la tête pour l'éviter". Après son élection en tant que député, les remarques sexistes et les gestes ont continué : il essaye de lui dégrafer son soutien-gorge, de lui toucher les seins, "une fois, il arrive et m’enfonce un doigt dans la bouche en mimant une fellation et en me disant : 'T’as une jolie bouche, fais voir ce qu’elle sait faire et toc".

Pour elle, "il faut que la honte change de camp. Si on ne parle pas et que l'on ne veut pas que cela se sache, est-ce que c'est parce qu'on a honte ? Mais qui doit avoir honte, est-ce que c'est moi qui dois me cacher ou est-ce que c'est lui ?". Aujourd'hui, elle a repris son entreprise après avoir rompu à la fin du mois de juillet dernier sa période d'essai.

De son côté, Christophe Arend dit avoir "porté plainte pour dénonciation calomnieuse"

.