Mélanie Griffith révèle souffrir d'épilepsie et qualifie son divorce avec Antonio Banderas de "remède"

Mélanie Griffith a révélé qu'elle était atteinte d'épilepsie depuis plusieurs années. L'actrice, qui a tenu à garder son secret pendant six ans, a révélé sa maladie lors d'une table ronde organisée à Beverly Hills en faveur de la santé du cerveau chez les femmes. La table ronde était présidée par Sharon Stone qui a souffert d'une attaque en 2001.

Mélanie Griffith y a avoué avoir subi deux attaques lors du Festival de Cannes en 2011, à cause du stress.

Lors de la première attaque, elle a été libérée de l'hôpital rapidement. Quand la deuxième l'a frappée, elle se souvient: "je suis à nouveau retournée à l'hôpital. Ils m'ont fait un électroencéphalogramme et ont regardé mon cas d'un peu plus près". Et d'ajouter que "personne n'a prêté suffisamment attention pour me diagnostiquer" et que cela faisait trois ans qu'elle n'avait pas subi d'attaque.

L'actrice de 60 ans en a aussi profité pour se confier sur son divorce avec Antonio Banderas "J'ai divorcé, ce qui fût un remède pour moi! En tant que femmes, on s'occupe de notre famille, on s'occupe de notre mari, nous avons nos enfants, nous avons notre vie, nous prenons soin de notre maison, nous allons aussi travailler, nous ne pouvons pas dormir la nuit parce que nous sommes debout quand les enfants sont debout. Je ne pense pas avoir dormi pendant 35 ans."

Malgré ce combat, elle se dit "reconnaissante" d'avoir eu les meilleurs soins médicaux possibles, tout en concluant par cette question "Si je vivais dans la pauvreté avec quatre enfants et que j'avais eu une attaque, comment j'aurais fait? Comment la personne lambda obtient de l'aide?"

.