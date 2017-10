Le patron de TF1 confirme que la chaîne NT1 va être rebaptisée TFX et HD1 va s'appeler TF1 Séries sans doute dès le mois de janvier

C'était une rumeur depuis plusieurs semaines, c'est désormais une confirmation, deux chaînes du groupe TF1 vont changer de nom/ Invité d'une conférence dans une grande école de commerce de Lyon, Gilles Pélisson, patron du groupe TF1, a officialisé le changement de nom des petites chaînes gratuites de son groupe. Dans les prochains mois, NT1 sera ainsi renommée TFX tandis que HD1 deviendra TF1 Séries.

"On va changer à partir du mois de janvier l'habillage de ces deux chaînes pour clarifier le positionnement éditorial" précise TF1. "A NT1 la charge d'avoir une offre à destination d'un public jeune, les millenials. Et pour HD1 de bien marquer sa ligne éditoriale, qui est le meilleur de l'offre séries et cinéma du groupe TF1 avec un certain nombre de rediffusions, mais aussi des previews et des inédits."