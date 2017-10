C8 va célébrer les 40 ans de carrière de Michel Leeb avec un prime diffusé le samedi 4 novembre prochain

À l’occasion des 40 ans de carrière de Michel Leeb, C8 propose aux téléspectateurs un prime exceptionnel le samedi 4 novembre, en prime-time, afin de célébrer l’anniversaire sur scène du showman le plus doué de sa génération.

À l’image de son one man show actuellement en tournée et qu’il jouera au Casino de Paris du 14 décembre 2017 au 7 janvier 2018, ce spectacle sera rempli de parodies, d’imitations et de sketches inédits et cultes (« Les éternuements », « La machine à écrire », « La boum dans le bar tabac d’en bas », etc…). Dans une ambiance chic et joyeuse, Michel Leeb sera accompagné de quelques amis venus le célébrer dont Anne Roumanoff, Messmer, Michael Grégorio, Veronic Dicaire, Michel Fugain, Kevin & Tom, Christelle Chollet, Walter…

Et avec les participations exceptionnelles de Gad Elmaleh et Kev Adams. De l’humour et du swing en toute complicité dans la grande tradition du music-hall.

