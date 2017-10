Audiences radio: Les chiffres des résultats top secrets ont-ils fuité ? Voici ceux qui sont publiés sur le Net !

Tous les quinze jours (ou 3 semaines), les stations de radio reçoivent ce que l'on appelle des "intermédiaires", autrement dit un point sur les audiences. Ces chiffres sont hyper confidentiels et les patrons de station ont interdiction de les communiquer. Très souvent, les animateurs n'ont même pas accès à ces chiffres.

Pourtant, régulièrement, un internaute Le Zappeur Fou, dont nous avons souvent parlé sur Jeanmarcmorandini.com, les publie et ils se sont toujours révélés exacts. Voici donc les messages Twitter que vient de publier ce mystérieux internaute (voir ci-dessous).

Si ces chiffres sont exacts, ils montrent la bonne santé de RTL mais aussi de France Inter, qui n'aurait pas souffert du départ de Patrick Cohen. Du côté d'Europe 1, la situation serait toujours difficile et RMC serait devant la station de la rue François 1er et la nouvelle grille.

On vous laisse lire la métaphore du Zappeur Fou.

