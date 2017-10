Audiences prime: Pour son lancement "Danse avec les stars 8" au plus bas sur TF1 à égalité avec "Commissaire Magellan" sur France 3

TF1 misait sur "Danse avec les stars 8". Le lancement de l'émission a séduit 4.154.000 téléspectateurs et 22,7% de part de marché.

L'année dernière lancement de la saison 7 de l'émission a attiré 5.563.000 téléspectateurs et 28,8% de parts de marché.

Le lancement le plus puissant avait été la saison 4 avec 6.100.000 téléspectateurs et le plus faible jusqu'à hier était la saison 6 avec 4.840.000 personnes devant leur télé

France 3 programmait une série. "Commissaire Magellan" a convaincu 4.124.000 téléspectateurs, soit 19,8% du public.

"Le plus grand cabaret du monde" était diffusé sur France 2. L'émission, présentée par Patrick Sébastien, a attiré 2.370.000 téléspectateurs et 12,4% du public…

M6 a diffusé "Cauchemar en cuisine". Le programme a réuni 1.873.000 personnes, soit 9,3% de part de marché.

