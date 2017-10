AVANT-PREMIERE - Capital (M6): Entre le prothésiste dentaire et le dentiste, le prix d'une couronne dentaire est multiplié par... cinq ! - VIDEO

Dimanche soir, à 21h00, M6 diffusera un nouveau numéro de "Capital", présenté par Bastien Cadéac. Le magazine s'intéressera au vrai prix de notre santé. Près d’1/3 de la population française (hors rhume et petites maladies) est atteinte d’une pathologie !

Soigner coûte de plus en plus cher et crée de plus en plus d’inégalités : il y a ceux qui profitent du système et ceux qui devraient en bénéficier mais qui ne sont pas si bien traités…

Soins dentaires

C’est l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron : garantir pour les Français la gratuité pour les lunettes, les appareils dentaires et auditifs. Jusqu’à présent ces produits pourtant indispensables à notre santé sont inabordables car particulièrement mal pris en charge par le régime général. En effet, près d'un assuré sur cinq déclare avoir renoncé à des soins dentaires pour des raisons financières.

Pourquoi les prothèses dentaires et les implants sont-ils si coûteux ? Comment expliquer qu’une couronne, facturée sept cents euros, est remboursée à peine quatre-vingt euros par la sécurité sociale ?

Aujourd’hui il existe des solutions pour vous permettre de payer moins cher. Des centres low-cost par exemple voient le jour (plus de 13 en France), où les dentistes sont salariés, travaillent en continu et où les prothèses sont achetées au prix de gros. Vous pouvez aussi vous rendre à l’étranger, aux iles Canaries (Espagne) par exemple, où les prothèses sont vendues et installées à moitié prix. A qui profite ce marché ? Pourquoi sommes-nous aussi mal remboursés ?

