Espagne: Un avion militaire s'écrase après le défilé de la fête nationale près de la base aérienne de Los Llanos près de la ville d'Albacete, à 300 km au sud-est de la capitale - VIDEO

14h30: L'aviation civile et l'armée de l'air ont confirmé le décès du pilote qui n'a pu s'éjecter avant le crash.

Le ministère de la Défense a confirmé la mort du pilote sur son compte Twitter.

Un avion militaire s'est écrasé ce matin en Espagne après avoir participé au défilé de la fête nationale, à Madrid. Une annonce faite par le porte-parole du ministère de la Défense.

"Je peux confirmer qu'un avion s'est écrasé", a-t-il indiqué. A l'heure actuelle, aucune information concernant un premier bilan n'a été communiquée.

Selon les agences de presse espagnoles, l'appareil s'est écrasé près de la base aérienne de Los Llanos près de la ville d'Albacete, à 300 km au sud-est de la capitale.

Les médias espagnols affirment qu'il s'agit d'un Eurofighter, un avion de combat développé par les Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Deux appareils de ce type s'étaient déjà écrasés en Espagne en 2010 et 2014. A chaque fois un des occupants de l'appareil avait trouvé la mort dans l'accident.

L'Espagne célébrait sa fête nationale, symbole de l'unité du pays menacée par la crise entre la Catalogne et Madrid qui lui a donné jusqu'au 19 octobre pour revenir sur sa déclaration d'indépendance si elle veut éviter la suspension de son autonomie.

