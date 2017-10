Passe d'armes entre Eric Zemmour et Patrick Cohen: "Le journalisme est gâché par des gens comme vous !" - Regardez

Hier soir le duo Zemmour-Naulleau était invité de "C à vous" sur France 5. Et on a pu assister à une passe d'armes entre Eric Zemmour et Patrick Cohen qui était autour de la table. Un moment de tension avec ces mots d'Eric Zemmour à destination du présentateur de la matinale d'Europe 1: "Patrick Cohen mène un combat idéologique. Moi au moins, je suis à visage découvert, je ne me cache pas derrière la fausse objectivité du journaliste".

Anne-Elisabeth Lemoine tente alors de défendre Patrick Cohen en affirmant: "C'est un procès d'intention" alors que Patrick Cohen rétorque: "Les valeurs du journalisme, je les porte très haut. Je pense que c'est un beau métier qui est gâché par des gens comme vous"

Regardez