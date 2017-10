Disparition de Jean Rochefort: Suivez en direct chaîne par chaîne les annonces de déprogrammations

Suite à la disparition de l'acteur Jean Rochefort, France 2 bouleverse ses programmes ce soir à 23h05 et ce mardi 10 octobre à partir de 20h55.

Ce soir à 23h05, France 2 diffuse le documentaire : UN JOUR / UN DESTIN : "Jean Rochefort, cavalier seul" proposé et présenté par Laurent Delahousse (1ère diffusion 14.09.14). Un film réalisé par Ségolène Hanotaux.

À l’issue du documentaire, Jean Rochefort a accepté de se confier à Laurent Delahousse au cours d'un long entretien.

Par conséquent, le magazine culturel, STUPEFIANT "Saint Laurent Confidentiel" prévu à 23h05 sera déprogrammé et diffusé lundi 16 octobre à 23h05 .

La suite des programmes reste inchangée.

Ce mardi, à partir de 20h55, France 2 diffuse le film UN ELEPHANT ÇA TROMPE ENORMEMENT réalisé par Yves Robert avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Anny Duperey ....

A 22h45, est programmé le film NOUS IRONS TOUS AU PARADIS, réalisé par Yves Robert avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme...

Par conséquent, le magazine culturel, SECRETS D'HISTOIRE "Agatha Christie, la reine du crime" prévu à 20h55 et "George Sand, libre et passionnée..." seront déprogrammés et diffusés ultérieurement.

La suite des programmes reste inchangée.

De son côté, France 3 diffusera ce soir le film "Ridicule". Au casting notamment, Jean Rochefort, Fanny Ardant, Charles Berling... Résumé: A travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy, issu d'une famille d'ancienne noblesse tombée dans la précarite, une étude de la cour de Louis XVI et ses antichambres à Versailles en 1780, ou déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel le ridicule.