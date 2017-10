Disparition de Jean Rochefort: Suivez en direct chaîne par chaîne les annonces de déprogrammations: France 2, C8 et Paris Première

Suite à la disparition de l'acteur Jean Rochefort, France 2 bouleverse ses programmes ce soir, à partir de 20h55, en diffusant le film UN ELEPHANT ÇA TROMPE ENORMEMENT réalisé par Yves Robert avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Anny Duperey ....

A 22h45, est programmé le film NOUS IRONS TOUS AU PARADIS, réalisé par Yves Robert avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos, Victor Lanoux, Danièle Delorme...

Par conséquent, le magazine culturel, SECRETS D'HISTOIRE "Agatha Christie, la reine du crime" prévu à 20h55 et "George Sand, libre et passionnée..." seront déprogrammés et diffusés ultérieurement.

La suite des programmes reste inchangée.

Ce soir, C8 modifie sa programmation. Pour cela, à 21h00, la chaîne diffusera "Le diable par la queue" suivi par "L'horloger de Saint-Paul". Par conséquent, la série "Shooter" est déprogrammée. La semaine dernière, les trois épisodes étaient déprogrammés en raison de la fusillade à Las Vegas (Etats-Unis).

Dimanche soir, Paris Première diffusera à 20h50 le film "Les grands ducs", suivi de "Rochefort en baskets", dans lequel l'acteur s'était confié sans tabou.