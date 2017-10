Jeremstar confirme ses accusations: "Des patrons de chaîne et des producteurs fournissent des filles à des hommes fortunés" - Vidéo

Jeudi, sur Europe 1, Jeremstar avait lancé de graves accusations en affirmant : "On a aujourd'hui des dirigeants de chaînes et des producteurs qui fournissent des candidates de la téléréalité à des vieux cochons, à des mecs fortunés, puissants. Aujourd'hui, on a des messieurs qui regardent des programmes, qui repèrent des candidates qu'ils trouvent sexy. Ils appellent les chaines et demandent d'être mis en contact avec elles. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Je sais que ça existe. Je n'ai jamais déposé de signalement à la police car ce n'est pas à moi de le faire. J'ai assisté à certaines scènes et certaines filles m'ont raconté qu'elles avaient été démarchées par des hommes puissants, amis avec des personnes qui étaient en télé ou à la tête de chaînes".

Des propos mettant en scène des patrons des chaines et des producteurs qui ont fait beaucoup de bruit.

Invité du Tube de Canal Plus ce midi, Jeremstar a confirmé ses propos affirmant qu'il ne comprenait pas que "la presse soit si frileuse quand il prononce ces phrases." Et d'ajouter "Je ne veux pas donner de noms, je ne suis pas là pour faire de la délation mais plutôt de la prévention".

