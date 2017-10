EN DIRECT - Attaque au Canada: Un homme blesse un policier avec un couteau et fonce dans la foule avec un camion près d'un stade - Des blessés

12h54: Selon Radio Canada, l'incident a eu lieu près du Stade du Commonwealth, où se déroulait un match de football des Eskimos d'Edmonton, dans le cadre d'une soirée d'appréciation envers les militaires. À l'extérieur, un véhicule a soudainement foncé dans une barricade policière, frappant un policier qui effectuait des contrôles de routine. Un individu est sorti du véhicule et a attaqué au couteau le même policier, qui a été hospitalisé pour des blessures qui ne menacent pas sa vie. Le suspect s'est enfui à pied et une chasse a l'homme a été entamée.

Quelques heures plus tard, des témoins ont vu plusieurs voitures de police pourchasser un camion au centre-ville d'Edmonton. Le camion a happé quatre piétons pour ensuite faire des tonneaux et se renverser. L’individu a été arrêté à la suite de cette deuxième course-poursuite survenue tout juste avant 3 h, heure de l’Est, dans des rues remplies de fêtards et d’amateurs de football.

« Nous croyons que cet individu a agi seul », a ajouté le chef Knecht lors d'une conférence de presse tenue très tôt, dimanche. Il a également confirmé qu'un drapeau du groupe armé État islamique avait été récupéré dans un autre véhicule lié à l'attaque au couteau.

