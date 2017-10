Regardez la séquence intégrale où Christine Angot perd son sang froid chez Ruquier : "C'est pas possible, je retourne dans ma loge !" - Vidéo

C'est une séquence à la fois violente dans les mots et dans la forme à laquelle on a pu assister cette nuit à deux heures du matin dans "On n'est pas couché" sur France 2. L'incident avait été annoncé depuis 48 heures dans les médias, la séquence ayant été enregistrée jeudi soir. Venue faire la promotion de son livre -"Parler"-, qui évoque l'agression sexuelle dont elle affirme avoir été victime de la part de l'ancien député Denis Baupin, l'ancienne élue EELV, Sandrine Rousseau, n'a pu retenir ses larmes face aux réactions de Christine Angot et surtout d'un gros coup de colère de cette dernière, quand Sandrine Rousseau évoque "les gens formés à l'écoute".

"Formées pour accueillir la parole, mais que est-ce que j'entends ?, l'interrompt alors, Christine Angot. Arrêtez de dire des choses comme ça! (...) Non mais moi attendez, je retourne dans ma loge. Là c'est pas possible. Moi je ne peux pas entendre des trucs pareils". (Voir extrait)

Pour rappel, dans son livre "L’in­ceste", Chris­tine Angot raconte égale­ment l’agres­sion sexuelle qu’elle a elle-même subi.

On a pas vu hier soir à l'antenne, Christine Angot envoyer balader la totalité des affaires devant elle, comme l'ont raconté plusieurs témoins de la scène, ni même quitter le plateau en larmes, et ne revenir que 20 minutes plus tard après l'intervention directe de Laurent Ruquier. La production de l'émission a en effet décidé de couper cette séquence. En revanche, on peut voir Sandrine Rousseau, à nouveau au bord des larmes lorsqu'elle doit répondre aux remarques de Yann Moix.

Le coup de colère de Christine Angot

L'intégralité du face à face Sandrine Rousseau / Christine Angot et Yann Moix diffusé sur France 2 samedi soir (18 minutes)

