Disparition Maëlys: Les policiers cherchent l'ADN de la fillette dans les eaux usées de la station où le suspect a lavé sa voiture

Un mois après la disparition de la petite Maëlys, les enquêteurs sont passées à une nouvelle étape dans l'enquête. Selon BFMTV, des prélèvements de graisses automobiles et d’eaux usées ont été effectués dans la station de lavage où le suspect a nettoyé sa voiture le lendemain du mariage.

Les gendarmes chargés de l’enquête cherchent à identifier d’éventuelles traces d’ADN. L’homme de 34 ans suspecté d’avoir enlevé Maëlys, (Photo de sa page facebook ci-dessus) mis en examen et écroué, reconnaît avoir été en contact avec l’enfant à Pont-de-Beauvoisin. Une trace ADN de la fillette a été relevée dans son véhicule, mais il nie avoir un lien sa disparition. Selon sa version des faits la fillette et un jeune garçon blond auraient voulu voir si ses chiens qui étaient dans le coffre, avant de ressortir et de retourner dans la salle des fêtes.