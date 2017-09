Claudia Tagbo va prêter sa voix à un personnage de dessin animé diffusé en novembre sur la chaîne Cartoon Network

Le mercredi 8 novembre prochain, à 19h00, la chaîne Cartoon Network diffusera "Les Super Nanas : Le pouvoir des Quatre". Les cinq épisodes spéciaux de cette mini-série retracent l’histoire de Bliss, un personnage doublé par Claudia Tagbo, qui indique avoir "pris beaucoup de plaisir à la doubler".

"Elle est toute mimi comme ses sœurs. J’aime le côté famille de cette série. Bliss est la grande sœur dans la série, je suis la grande sœur dans la vie et dorénavant à l’écran", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Présentation

Bien avant Belle, Bulle et Rebelle, le professeur Utonium a créé une petite fille incroyablement intelligente, douce et dotée de pouvoirs sensationnels, nommée Bliss. Après avoir disparu mystérieusement pendant des années, Bliss, désormais adolescente, revient à Townsville, et découvre qu’elle a 3 sœurs super-héros !

Plus fortes que jamais, les désormais 4 Super Nanas unissent leurs pouvoirs et travaillent ensemble pour sauver leur chère Townsville des forces maléfiques qui la menacent.

(Crédit photo : Philippe Mazzoni / Turner)

