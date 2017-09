La nouvelle édition du "Guide d'achat pour bien manger" de Jean-Michel Cohen est désormais disponible

Jean-Michel Cohen sort un nouveau livre ! L'édition 2018 du "Guide d'achat pour bien manger" vient de paraître aux éditions First. Dans celui-ci, le lecteur peut découvrir le décryptage des 700 produits les plus consommés, avec un palmarès des cinquante meilleurs produits pour toute la famille.

Que faut-il mettre dans son caddie au supermarché ? Quels produits faut-il acheter et quels sont ceux à éviter pour manger sainement ? La réponse est dans cet ouvrage afin d'avoir une alimentation équilibrée. Pour chaque catégorie de produits (yaourts, conserves, surgelés, biscuits, boissons etc.), Jean-Michel Cohen vous donne sa liste de produits à acheter et ceux à éviter.

Avec des conseils de conservation et d'hygiène et les produits à avoir toujours chez soi dans ses placards, réfrigérateur et congélateur. A noter qu'une rubrique a été spécialement dédiée pour les produits sans gluten.

Pour mémoire, mardi dernier alors qu'il était invité de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People, le nutritionniste a révélé, en exclusivité, qu'il fera partie des chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" sur C8 (voir extrait ci-dessous).

