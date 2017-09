EXCLU - M6 répond aux propos du Dr Jean-Michel Cohen, hier dans Morandini Live, sur le "bidonnage" de Top Chef

Hier, le Dr Jean-Michel Cohen était l'invité de Morandini Live en direct sur CNews et Non Stop People. Le célèbre nutritionniste n'a pas mâché ses contre les émissions de cuisine et en particulier contre Top Chef, l'émission d'M6. Il a déclaré: "J'ai participé une fois à une émission de cuisine [Top Chef, ndlr]. J'ai goûté un plat et il n'était pas bon. Je n'ai pas pu le dire à l'antenne. Dans mon oreillette, j'avais une personne qui a vu ma grimace et qui m'a dit 'fais attention, sois positif'. Je n'ai plus jamais participé à ce genre d'émissions", a-t-il précisé.

Jean-Michel Cohen a également indiqué que, dans ces émissions de cuisine, si le plat du candidat est raté, le plat en question est préparé rapidement par une doublure afin qu'il soit présentable à la télévision. "Ce n'est pas de l'arnaque, ça se fait dans toutes les émissions de cuisine", a-t-il estimé.

Ce matin, en exclusivité, le chaîne répond point par point aux propos du célèbre docteur:

- Des centaines de chefs, jurés ou personnalités sont venues goûter les plats de nos candidats depuis des années et nous n’avons jamais eu ce genre de commentaires. Nous sommes donc très étonnés que de tels propos sortent aujourd’hui.

- A aucun moment, la production de « Top Chef » n’intervient dans l’avis que les jurés (récurrents ou invités) expriment sur tel ou tel plat. L’oreillette n’est utilisée que pour demander aux jurés d’étayer leurs commentaires lorsque nécessaire.

- Le Dr Cohen a pu ne pas apprécier un plat, notamment peut-être parce que ceux-ci sont souvent servis tièdes ou froids. C’est une règle qui s’impose dans tous les concours de cuisine et les grands chefs sont habitués à cette contrainte et sont parfaitement aptes à juger de la qualité d’un plat dans ces conditions. Les jurés non habitués à cela peuvent potentiellement être surpris.

- Il n’existe aucun plat doublure. Aucun cuisinier autre que le candidat lui-même n’est en cuisine. Si un plat est raté alors il est servi tel quel. Nous le montrons toujours dans le programme.