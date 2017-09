Ouragan Irma: Emmanuel Macron annonce la mise en place d'un mécanisme d'"aide d'urgence" pour les sinistrés d'ici lundi

Un mécanisme d’aide financière d’urgence sera mis en place «d’ici lundi prochain» pour les sinistrés «qui ont tout perdu» et les habitants au chômage technique après le passage de l’ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, a annoncé mercredi Emmanuel Macron.

«Sur les aides d’urgence pour les gens qui ont tout perdu, on va mettre en place d’ici lundi prochain un système. Il y a des personnes qui ont tout perdu, qui sont dans le dénuement, il y a des personnes qui sont au chômage technique, et là on va mettre en place (un mécanisme) pour que dès lundi prochain au maximum, on puisse avoir le paiement», a affirmé le chef de l’Etat lors d’une rencontre avec des habitants peu après son arrivée à Saint-Barthélemy, diffusée sur son compte Facebook.

L’hélicoptère du chef de l’Etat s’est posé vers 09H40 locales (15H40 heure de métropole), selon les images diffusées par la collectivité d’outre-mer sur son compte Twitter. Le président, en bras de chemise, s’est ensuite rendu dans la cellule opérationnelle technique mise en place à l’aéroport de Saint-Barthélemy, où les vols commerciaux reprennent ce mercredi.

Un peu moins dévastée que Saint-Martin, l’île, où aucun décès n’a été provoqué par l’ouragan à la violence sans précédent, reste toutefois largement sans eau ni électricité.

