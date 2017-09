Audiences télé-réalité: "Les Marseillais" à 602.000 sur W9 - La quotidienne de "Secret Story" faible à 341.000 sur NT1

A 17h20, sur NRJ12, les téléspectateurs ont pu suivre "Le Mad Mag". L'émission, présentée par Ayem Nour, a réuni 191.000 téléspectateurs et 2,1 % de part de marché.

Ensuite, la chaîne proposait "Les incroyables aventures de Nabilla et Thommas en Australie". La télé-réalité a attiré 192.000 téléspectateurs et 1,7 % du public.

A 18h50, "Les vacances des Anges, bienvenue chez les Grecs" ont séduit 225.000 personnes, et 1,4 % de part de marché.

Enfin, à 19h35, "Le mad mag : le débrief des filles", présenté par Ayem Nour, a convaincu 105.000 téléspectateurs et 0,5 % du public.

A 18h50, W9 misait sur "Les Marseillais vs le reste du monde". Le premier numéro a réuni 251.000 téléspectateurs et 1,5 % du public, et 602.000 téléspectateurs et 2,7 % du public pour le second.

A 18h25, NT1 proposait la quotidienne de "Secret Story". L'émission a convaincu 341.000 personnes et 2,6 % du public. Et à 19h30, Christophe Beaugrand animait "Le Débrief". Le programme a attiré 166.000 téléspectateurs et 0,9 % du public. Enfin, à 20h20, "La soirée" a attiré 72.000 téléspectateurs et 0,3 % du public.

