France 5: "La Quotidienne" propose aux téléspectateurs de devenir des créateurs de produits alimentaires plus équitables et plus responsables

A partir de mercredi prochain, l'émission "La Quotidienne" sur France 5, présentée par Maya Lauqué et Thomas Isle, proposera aux téléspectateurs de devenir des consommateurs créateurs de produits alimentaires plus équitables et plus responsables.

En partenariat avec la coopérative des consommateurs "C'est qui le patron ?", près de vingt produits alimentaires seront créés cette année en direct dans l’émission, diffusée du lundi au vendredi à 11h45 sur France 5.

Dans un communiqué, Christophe Koszarek, le producteur de l’émission, explique que "pour la première fois les consommateurs vont s'informer et ensuite créer leurs propres produits. Ils pourront ainsi déterminer le prix de vente final qui tiendra compte directement de leurs attentes".

.