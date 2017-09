Audiences - Pour sa première à la tête de "L'info du vrai" sur Canal, Laurence Ferrari attire 128.000 téléspectateurs

Hier soir, pour la première fois Laurence Ferrari présentait "L'info du vrai" sur Canal Plus. La journaliste de CNEws est en effet le joker d'Yves Calvi le vendredi quand le journaliste est off. Hier pour sa première la journaliste a attiré 126.000 personnes et 0,8% de part de marché pour sa première partie jusqu'à 20h. Dans la deuxième partie 129.000 personnes étaient au rendez-vous soit 0,6% de part de marché.

