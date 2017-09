France 4 lancera un nouveau programme court intitulé "L'Homme le plus petit du monde" le lundi 25 septembre à 18h50

A partir du lundi 25 septembre prochain, à 18h50, France 4 diffusera un programme court d'une minute 10, intitulé "L'homme le plus petit du monde", mélangeant animation (stop-motion) et prise de vues réelle.

Créé par le réalisateur argentin Juan Pablo Zaramella, ce dernier a voulu une série humoristique et ironique qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Filmée comme un reportage, la série met en scène des situations courantes de la vie quotidienne.

A noter qu'en Argentine, "L’Homme le plus petit du monde" a fait l’objet d’une exposition permettant au public de faire l'expérience de ne mesurer que 15 cm ! Les enfants ont pu s'amuser avec des crayons géants et dessiner dans un immense cahier, utiliser un énorme lecteur vinyle ou encore tourner les pages d'un très grand album de photos retraçant les aventures du petit héros.

Présentation

Suivez sur France 4 les aventures de l'homme le plus petit du monde. Il mesure 15 cm et n’enlève jamais son chapeau. Il vit comme si de rien n’était dans un monde qui n’est pas à son échelle, mais il est toujours à la hauteur… ou presque.

Le quotidien de l’homme le plus petit du monde devient une ribambelle d'épreuves à surmonter pour ce petit bonhomme tout juste haut comme trois pommes. Orgueilleux, même dans les pires situations, il a décidé de vivre comme si de rien n'était et s’obstine à vouloir vivre normalement. Faire du vélo, manger un chewing-gum ou bien aller au cinéma n’est peut-être pas aussi simple qu’il n’y paraît.

