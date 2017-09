EN DIRECT - Le socialiste Boris Faure est sorti de l'hôpital et annonce qu'il va déposer plainte contre le député M'jid El Guerrab

10h43: L'avocat de Boris Faure, le cadre socialiste frappé à coups de casque de scooter par le député M'jid El Guerrab, a annoncé dimanche que son client allait déposer plainte pour diffamation.

Me Patrick Klugman tiendra dimanche à 13 heures un point-presse à son cabinet parisien en présence de l'épouse de la victime «pour rétablir son honneur et l'exactitude des faits devant la campagne calomnieuse et ignominieuse qui sert de défense à M. El Guerrab».

«Il n'y a jamais eu la moindre insulte raciste à l'encontre de M. El Guerrab et encore moins de menaces de mort ni de harcèlement», a ajouté l'avocat du premier secrétaire de la fédération PS des Français de l'étranger.

«La conférence de presse sera suivie du dépôt lundi de la constitution de partie civile (de Boris Faure) et dans la foulée d'une plainte pour diffamation et probablement d'une plainte pour dénonciation calomnieuse», a précisé Me Klugman.

Sorti de l'hôpital samedi, le responsable socialiste s'est vu prescrire plus de 30 jours d'incapacité totale de travail selon son avocat. Il a été victime d'un traumatisme crânien majeur, nécessitant une opération en urgence.

Samedi 2 septembre

18h34: Le député M’jid El Guerrab mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours



16h57: Le député La République en marche M'jid El Guerrab, accusé d'avoir blessé à coups de casque de scooter un cadre socialiste, Boris Faure, va être présenté à un juge d'instruction en vue de mise en examen, selon des sources judiciaires à Reuters et l'AFP.

La garde à vue de l'élu, qui avait commencé vendredi après-midi, a été levée samedi "pour défèrement au parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours", a-t-on précisé de même source.

M'jid El Guerrab devait être présenté à un juge d'instruction aux fins de mise en examen.

"Un contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime est requis", ajoute-t-on.

Le député des Français de l'étranger (Maghreb et Afrique de l'Ouest) avait annoncé vendredi qu'il se mettait en congé du parti présidentiel et du groupe parlementaire LREM, "afin de permettre à l'enquête de se dérouler de la manière la plus sereine possible".

Selon le PS, les coups ont été "d’une violence telle" que les pompiers ont dû transporter en urgence à l’hôpital Boris Faure, premier secrétaire de la fédération PS des Français de l'étranger, "où il a dû subir une opération chirurgicale".

08h23: Le député de La République en marche M’jid El Guerrab a été placé en garde à vue à Paris, vendredi, pour « violences volontaires aggravées ».

Quarante-huit heures plus tôt, une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris au sujet d’une altercation ayant opposé cet élu de 34 ans, député de la 9e circonscription des Français de l’étranger, à Boris Faure, premier secrétaire de la fédération des Français de l’étranger du Parti socialiste (PS).

Les faits se sont déroulés mercredi 30 août dans le 5e arrondissement de la capitale, à proximité du domicile de M. El Guerrab, qui raconte sur sa page Facebook avoir été « violemment pris à partie par Boris Faure », tandis que les deux hommes se croisaient dans la rue. « C’est lui qui m’a apostrophé et non l’inverse », poursuit le député LREM, selon qui son interlocuteur « avait vraisemblablement la volonté d’en découdre ».

Boris Faure tombe au sol, le visage en sang. Victime d’un traumatisme crânien et d’un hématome sous-cutané, il était toujours hospitalisé vendredi soir.

Le matin, il avait pu être entendu par le parquet, qui commente sobrement : « Il n’a pas la même version des faits. » Sa femme, qui s’est entretenue avec lui avant son transfert à l’hôpital, la livre à France Info : « Il m’a raconté qu’il est tombé tout à fait par hasard sur M. El Guerrab. Il lui a dit “Il faut qu’on remette à plat nos conflits”, ils ont commencé à discuter, et tout d’un coup, il a vu M. El Guerrab prendre son casque, prendre de l’élan, et taper très fort. »

