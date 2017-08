Officiel: Le journaliste Bruno Roger-Petit nommé conseiller et porte-parole de la présidence de la République

Le journaliste Bruno Roger-Petit, 54 ans, a été nommé conseiller et porte-parole de la présidence de la République, a annoncé l'Elysée mardi. Bruno Roger-Petit, ancien journaliste à France Télévisions et collaborateur des sites de l'Obs et de Challenges, "aura pour mission de relayer la parole publique de l'Elysée, et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence", a précisé l'Elysée.

Cette nomination, qui prendra effet le 1er septembre, avait été révélée par RTL ce matin.

Bruno Roger-Petit, né le 30 septembre 1962, est un ancien collaborateur à France Télévision, il contribue au Post puis au Plus du Nouvelobs.com jusqu'en 2015 avant de rejoindre l'équipe du site web de Challenges. Il est, de plus, consultant régulier de CNews et tient le blog sport BRP HD sur le site Sport24.com. Il est également présentateur de l'émission sportive #BRP sur la chaîne Sport365 TV.

