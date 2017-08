People: Le PDG et co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg a annoncé la naissance d'August, sa seconde fille, avec cette photo

Le PDG et co-fondateur de Facebook Mark Zuckerberg a annoncé la naissance d'August, sa seconde fille, un heureux événement évidemment annoncé via un post sur le réseau social. Comme ils l'avaient fait pour la naissance de leur première fille Maxima fin 2015, le milliardaire de 33 ans et sa femme Priscilla Chan ont écrit une lettre à la petite August ("août" ou "auguste" en anglais), en lui souhaitant de "ne pas grandir trop vite" et de profiter de son enfance.

"L'enfance est une période magique et elle n'arrive qu'une seule fois, alors ne la gâche pas à t'inquiéter trop pour l'avenir", écrivent les parents à leur bébé dans ce message accompagné d'une photo du couple souriant, avec leur aînée et leur nouveau-né.

"Nous ferons tout ce que nous pourrons pour faire en sorte que le monde soit meilleur pour toi et les enfants de ta génération", poursuivent-ils.