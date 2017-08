La journaliste Anne Sinclair tiendra une chronique hebdomadaire dans Le Journal du Dimanche à partir du 3 septembre

La journaliste Anne Sinclair tiendra une chronique dans Le Journal du Dimanche à partir du 3 septembre annonce ce matin le journal. Dans ce bloc-notes hebdomadaire, elle livrera une vision subjective de l’actualité en s’inspirant de ses rencontres, de ses lectures, de ses émotions et parfois de ses indignations. "Je me réjouis de cette collaboration.

L'écriture est un bonheur et le JDD offre cette combinaison idéale entre l'expression à chaud que permet un média d'actualités et le recul nécessaire de l'hebdo. Tout ce que j'aime!", confie la journaliste de télévision et de radio, fondatrice en 2012 du site d’information HuffPost France.

"C’est une chance et un honneur pour le JDD de pouvoir offrir à ses lecteurs le talent et l’expérience de la grande journaliste qu’est Anne Sinclair", se félicite Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. En 2008, Anne Sinclair avait déjà couvert l’élection américaine pour le JDD.

En 2017, elle a publié Chronique d’une France blessée (Grasset), livre dans lequel elle raconte à sa manière et au jour le jour ce monde qui change.

Une chronique qu’elle tiendra désormais dans le JDD.