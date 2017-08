EXCLU - Eve Angeli, Caroline Loeb, Enzo Enzo, Ana Ka annulent un spectacle dans une ville FN après avoir découvert qu'il s'agissait de "la fête du cochon"

Selon nos informations, les chanteuses Eve Angeli, Caroline Loeb, Enzo Enzo et Ana Ka ne participeront comme prévu à la fête prévue le dimanche 3 septembre à Hayange, en Lorraine. Ce spectacle musical retrace en musique les années 80 mais un sérieux différent oppose la production et le maire de la ville.

Olivier Kaefer, producteur du spectacle affirme en effet avoir découvert que Fabien Engelmann, maire FN de Hayange, organise en réalité une grande fête intitulé "Fête du cochon: Nos traditions d'abord" et que le "caractère polémique et politique de la manifestation " lui avait été caché.

Olivier Kaefer affirme ainsi: "Nous n'acceptons pas que l'image et la notoriété de nos artistes puissent être instrumentalisées ou utilisées pour cautionner ou participer à une manifestation de ce type. Nous considérons avoir été trompés et tenions à le faire savoir", avant d'ajouter que le dossier est "entre les mains d'un avocat".

De son côté, le Maire de la ville expliquait déjà l'année dernière les raisons pour lesquelles il organisait cette fête:

"Nous invitons tous les amoureux de la France et de notre patrimoine à venir passer un beau moment en famille ou entre amis, autour du cochon. Loin de nous l’idée de faire de la provocation, comme aiment à le clamer les médias bobo-gauchos et autres militants socialo-communistes. Je considère simplement que nous sommes dans un pays libre. Nous sommes donc libres de nous rassembler, de boire de l’alcool si nous le souhaitons, de manger ce que l’on veut. C’est une simple manifestation de notre esprit de liberté, de nos revendications de peuple fier. Et à cela, la population de Hayange, mais aussi les habitants du pays « réel », répondent très positivement. "