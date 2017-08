Hier soir, le 20h de France 2 est revenu sur la nouvelle mission de la police aux abords des aéroports : la chasse aux faux taxis !

Ils sont de plus en plus nombreux à vous racoler à la sortie des aéroports parisiens pour vous proposer leur service, sans assurance, et parfois même plus cher qu'un taxi ou un VTC !

Pourtant, les touristes pensent qu'ils font une affaire...

Regardez :