EN DIRECT - Attaque terroriste à Barcelone - Une fourgonnette percute la foule sur les Ramblas - Un suspect retranché dans un bar - Incertitude sur le nombre de victimes: 1 mort et 32 blessés dont 10 graves selon la Police

19h46: Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a assuré que les Etats-Unis étaient "prêts à assister" les autorités espagnoles. "Les terroristes à travers le monde doivent savoir que les États-Unis et leurs alliés sont déterminés à les trouver et les traduire en justice", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

19h42: La police donne un bilan très différent et beaucoup moins lourd que celui des médias locaux faisant état d'un mort (et non 13 comme la presse) et 32 blessés, dont 10 graves

19h17: La Sagrada Familia vient d'être évacuée par la police.

Il s'agit du monument emblématique de la ville. Œuvre inachevée de l'architecte Antoni Gaudi, la Sagrada Família est située dans le quartier du même nom. La Sagrada Família est le monument le plus visité d’Espagne, dépassant l’Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid avec plus de 3,2 millions de visiteurs

19h12: Les services de secours de Barcelone demandent aux propriétaires de véhicules d'évacuer les rues afin de permettre une intervention médicale plus rapide.

19h02: Le chiffre de 13 morts est désormais cité dans tous les médias

18h58: Les médias locaux évoquent 10 à 13 morts désormais. Une radio locale parle de 13 morts alors que le site internet d'El Pais évoque 10 morts minimum

18h43: Selon la Vanguardia, parmi les blessés se trouve un enfant dans un état critique qui vient d'être admis aux urgences pédiatriques. Deux autres, dans un état moins grave, sont également en train d'être transférés à l'hôpital.

18h42: Le safety check de Facebook a été activé dans la ville catalane.

18h41: La police confirme qu'un suspect est retranché dans un bar

18h36: Selon El Pais, qui cite des sources policières, les enquêteurs seraient actuellement à la recherche d'une deuxième fourgonnette qui pourrait être impliquée dans l'attentat.

18h34: Pour les Français, actuellement à Barcelone, un numéro d'appel au consulat est spécialement mis en place : (00 34) 93 270 30 35.

À Paris : une cellule de crise est également ouverte au Centre de Crise du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.

18h29: Deux hommes armés se seraient retranchés dans un bar du centre de Barcelone, rapportent les journaux El Periodico et El Pais. El Periodico fait état de tirs dans le secteur du marché de La Boqueria, situé à deux pas des Ramblas.

Pour l'heure aucun élément ne permet de confirmer si les deux individus se trouvaient à bord de la camionnette qui a foncé sur la foule.

Selon El Pais, le conducteur du véhicule a pris la fuite à pied, après avoir percuté des dizaines de personnes avec son véhicule.

18h24: El Mundo confirme que deux auteurs seraient retranchés. Ils seraient dans un restaurant turc et tiendraient plusieurs personnes en otage.

18h16: Un premier bilan fait état de 2 morts et 20 blessés

18h15: Selon la police, le conducteur du van serait parti à pied. Les policiers espagnols sont actuellement déployés pour retrouver le suspect qui a percuté la foule. L’individu recherché ferait 1,70 mètre et serait vêtu d’une chemise rayée bleue et blanche

18h03: Ce que l'on sait à 18h de la situation à Barcelone

Une fourgonnette a percuté plusieurs personnes sur les Ramblas, une des artères touristiques de Barcelone vers 17h05. Il y aurait plusieurs blessés. Le quotidien El Pais parle ainsi de cinq blessés mais aucun chiffre officiel n'a été communiqué pour le moment. La police a en revanche annoncé jeudi par mégaphones qu'une "attaque terroriste" était "confirmée."

Les policiers étaient en train d'évacuer la grande place voisine Plaza Catalunya, et les alentours sur un périmètre de 200 mètres, a constaté le correspondant de l'AFP. " L'automobiliste aurait pris la fuite à pied selon la police. Une dizaine d'équipes médicales sont en tout cas sur place. Le quartier est bouclé.

La police a demandé à tous les riverains de quitter la zone.

17h54: Toutes les stations de métro et les gares sont fermées en centre ville. Ordre est donné aux touristes et habitants de ne pas bouger et de rester à l'abri.

17h53: Deux hommes armés seraient réfugiés dans un restaurant (Reuters)

17h50: La police confirme qu'il s'agit d'une attaque terroriste.

Le chauffeur aurait abandonné son véhicule et pris la fuite à pied (El Pais)

17h45: Nouvelle vidéo diffusée sur Twitter

#Barcelone Un véhicule monte sur le trottoir et percute une foule de piétons. Plusieurs blessés ( via @KevRincon) pic.twitter.com/jmo6uFefI6 — B3infos (@B3infos) 17 août 2017

17h41: Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant plusieurs blessés, a indiqué la police de Catalogne (nord-est). "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés", a indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de policiers se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

17h32: L'incident s'est produit vers 17h05, on ne sait pas pour quelle raison la camionnette a foncé dans la foule

17h25: La police catalane évoque plusieurs blessés, selon un premier bilan.

17h23: Une fourgonnette percute la foule dans le centre-ville de Barcelone. Selon les premières informations, le véhicule aurait percuté des piétons à La Rambla, la plus grande avenue de la ville.

<