Découvrez les moments forts de la 1ère interview de Brigitte Macron au magazine Elle: "Son seul défaut c'est d'être plus jeune que moi !"

Pour la première fois, Brigitte Macron répond en toute sincérité aux journalistes de ELLE dans une interview à paraître vendredi.

Il s'agira de la première fois qu'elle s'exprime en tant que "première dame". Il y a quelques jours, l'Elysée a indiqué qu'aucun statut officiel pour Brigitte Macron ne sera promulgué. En revanche, une "charte de la transparence" sera mise en place et sera dévoilée dans les prochains jours et la Première dame s'en explique:

" Il va être déterminé, non par une loi, mais par une charte de transparence qui expliquera que je ne suis pas rémunérée, quels sont mes missions et les moyens. Sur le site de l’Élysée, seront mis en ligne mes rendez-vous, mes engagements, afin que les Français sachent exactement ce que je fais. Ce qui est important, c’est que tout soit très clair : comme toutes celles qui m’ont précédée, j’assumerai mon rôle public, mais les Français sauront désormais quels moyens sont mis à ma disposition."

De façon plus personnelle elle affirme:

« Quand je lis des choses sur notre couple, j’ai toujours l’impression de lire l’histoire de quelqu’un d’autre. Pourtant, notre histoire est si simple. » affirme Brigitte Macron. Sur cet amour qu’elle trouvait insensé à ses débuts, elle dit : « Si je n’avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie ».

"Avec Emmanuel, je suis tellement habituée à ce qu’il m’arrive des choses extraordinaires que je me demande toujours quelle va être la prochaine aventure. Et cela dure depuis vingt ans. En fin de compte, je n’ai été vraiment déconcertée qu’un soir, celui du second tour de l’élection. Beaucoup ont cru qu’après le premier tour nous pensions que c’était gagné. À tort.

Jamais, nous n’avons pensé ça. D’autant que je ne suis pas dans l’anticipation, pour moi, une chose n’existe que quand elle arrive, pas avant."

Et de conclure: "Le seul défaut d'Emmanuel Macron c'est d'être plus jeune que moi".

