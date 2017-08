Alpes-Maritimes: Regardez les images effrayantes de la tornade qui a frappé la plage d'Antibes hier après-midi - Vidéo

Ce sont des images incroyables et rarement vues en France, celle d'une mini tornade qui a touché hier après-midi la plage d'Antibes. Les images diffusées sir FaceBook ont été postée par Virginie Segal.

Tout ou presque s’est envolé sur la plage de la Salis et on peut voir de façon très claire un tourbillon de sable déferler sur la plage, emportant tout sur son passage. Des dizaines d’objets volent alors dans le ciel et on a quasiment l'impression d'une image truquée tant le balais des objets et bien réglé. Pourtant tout cela est bien réel.

Personne n'a été blessé à l'exception d'un touriste anglais a reçu un pied de parasol sur la tête, mais il n’a pas été hospitalisé.

Regardez ces images incroyables