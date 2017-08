Canal+ : Mouloud Achour présentera son nouveau magazine hebdo "Clique infos" chaque dimanche à 14h25 en clair dès le 10 septembre

A la rentrée, à partir du 10 septembre, Mouloud Achour sera en hebdo sur Canal+.

L'animateur présentera "Clique Infos" chaque dimanche à 14h25 en clair.

Après avoir défriché le monde des cultures et des idées et offert une expérience nouvelle et puissante sur le digital, CLIQUE INFOS décide de s’attaquer à l’actualité chaude.

Le concept:

Chaque dimanche un véritable magazine d’information estampillé CLIQUE INFOS reviendra pendant 52 minutes sur les temps forts de la semaine. Entouré de ses reporters qui viendront présenter leurs sujets, MOULOUD ACHOUR recevra ses invités au sein de la rédaction de CLIQUE INFOS.

Bienveillance, pédagogie, impertinence et différence sont les mots d’ordre de ce rendez-vous d’un genre nouveau. Choc des cultures, choc des générations, après le monde actuel, CLIQUE INFOS se penche...