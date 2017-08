Canal Plus annonce la fin du "Petit Journal" - Cyrille Eldin animera désormais "La case en +" le samedi

Comme vous l'avait déjà rapporté jeanmarcmorandini.com, Canal a décidé de ne plus diffuser le Petit Journal de Cyril Eldin en quotidienne et de transformer le programme en une émission diffusée le week-end, faute aux mauvaises audiences de cette saison face en particulier à Quotidien de TMC.

Cette émission s'intitulera "La case en +" et sera diffusée chaque samedi en clair à 19h15.

Le concept:

Chaque semaine, Cyrille Eldin et son équipe de reporters se déplaceront hors les murs à la rencontre de personnalités, qu’elles soient des acteurs clés de la sphère politique, médiatique ou sociétale. Des reportages in situ et des « report-fictions » concoctés par l’équipe de Cyrille, dont l’objectif est d’échanger avec ceux qui font tourner le pays afin d’essayer de les comprendre, ou de les mettre devant leurs propres contradictions le cas échéant.

Entouré de sa bande constituée de journalistes, éditorialistes et chroniqueurs, Cyrille Eldin sera également en plateau pour faire...



Cyrille Eldin dévoile le nouveau plateau du... par morandini