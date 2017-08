EN DIRECT - Levallois-Perret - Six militaires blessés - La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'enquête - Un homme interpellé sur l'autoroute A16, il a été blessé par balles

16h40: "Ce nouvel attentat souligne combien notre pays reste sous la menace du terrorisme islamiste. La France est une cible privilégiée pour les islamistes" a déclaré sur BFMTV Éric Ciotti, président LR du Conseil général des Alpes-Maritimes

LE POINT A 16h30:

Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle mercredi à 8h du matin à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), faisant 6 blessés même si leur pronostic vital n'est pas engagé, a annoncé à l'AFP la préfecture de police de Paris. La préfecture de police des Hauts-de-Seine a de son côté évoqué un "acte a priori volontaire".

L'homme avait pré-positionné son véhicule Place de Verdun, à proximité d'un immeuble où les militaires se restaurent.

Le conducteur a été interpellé dans l'après-midi sur l'autoroute A16 et a reçu 5 balles car il ne voulait pas se rendre.

Il se trouve dans un état grave, a été transporté à l'hopitâl et des vérifications sont en cours, indique BFMTV.

Depuis janvier 2015, la France est visée par une vague d'attentats jihadistes qui a fait au total 239 morts, les derniers ciblant tout particulièrement les forces de l'ordre, sur des sites emblématiques.

15h29: Selon FranceInfo, les policiers de la BRI ont ouvert le feu sur le suspect, qui n'était pas armé, affirme une source judiciaire. Cette dernière ajoute que la BMW était une voiture de location. "C'est sa géolocalisation qui a permis aux policiers de retrouver le suspect.", peut-on lire.

15h25: Pendant l'interpellation, un policier de la Brigade d’intervention de Lille (BRI), âgé d’une trentaine d’années, a également été blessé plus légèrement, d’une balle dans la cuisse. Les deux hommes ont été héliportés.

15h20: l'homme a été identifié comme étant Hamou B. Perquisition en cours à son domicile dans les Yvelines

15h13: Edouard Philippe félicite les équipes de sécurité pour l'interpellation de l'homme

15h06: Sérieusement blessé, le suspect a été transporté vers un hôpital selon BFMTV

14h01: L'homme est blessé par balles, précise BFM TV, qui ajoute qu'il se trouve dans un état grave. Des vérifications sont en cours pour savoir s'il s'agit du suspect

13h49: Un homme au volant d'une BMW noire identique à celle de l'attaque, a été interpellé sur l'autoroute 16. Des vérifications sont en cours. "L'homme ne s'est pas laissé faire, l'interpellation a été mouvementée", précise BFMTV.

13h19: Gérard Collomb a expliqué que le conducteur a avancé doucement pour ne pas se faire remarquer avant d'accélérer pour atteindre ses cibles.

«Ces militaires étaient en mission dans le cadre de Sentinelle, ce matin à 8h06 une voiture stationnée dans le quartier, est arrivée vers le dispositif. Elle roulait doucement, et à 5 mètres des militaires, elle a accéléré», a--t-il expliqué

13h18: "Nous savons que c'est un acte délibéré et pas accidentel", précise Gérard Collomb

13h16: Gérard Collomb dévoile les photos de sa rencontre avec les militaires blessés ce matin

13h14: Gérard Collomb précise que 6 militaires ont été blessés dont 2 sérieusement

12h46: Gérard Collomb et Florence Parly arrivent au chevet des militaires blessés à l'hôpital de Saint-Mandé

12h41: Christophe Castaner: "Tous les moyens sont mis en oeuvre pour neutraliser celui ou ceux qui sont responsables"

12h29: Edouard Phillippe sur Twitter: "Soutien à nos six militaires blessés dans l'attaque de Levallois-Perret. Pensées pour leur famille et leurs frères d'armes."

12h28: Lors d'un point presse, Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, a déclaré : "Cet attentat est vraiment odieux"

12h16: L’auteur de l’attaque, « un homme seul », selon des éléments transmis par une source policière au Monde, n’a tiré « aucun coup de feu » et n’a pas prononcé de paroles pouvant permettre de rattacher son acte à une organisation djihadiste.

11h41: «Vers 7H40 ce matin, j'ai entendu un énorme bruit, j'ai d'abord cru qu'un échafaudage était mis en place», a raconté à l'AFP Thierry Chappé, résidant au 10e étage de l'immeuble de la place de Verdun, où se sont produits les faits. Sans être témoin de l'impact, il a ensuite vu depuis son balcon «deux militaires à terre, semblant inanimés», entourés d'une dizaine de militaires. Les deux blessés «ont rapidement été mis en position latérale de sécurité», a-t-il raconté.

11h24: La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'enquête. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d’assassinats « sur personnes dépositaires de l’autorité publique en lien avec une entreprise terroriste ». L'enquête a été confiée à la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), précise le parquet de Paris.

11h16: Dans un communiqué, la ministre des Armées Florence Parly "condamne avec la plus grande fermeté" l'agression de militaires survenues ce matin à Levallois et évoque "un acte lâche". Et précise que trois militaires sont "grièvement blessés"





11h06: le parquet antiterroriste n'est pour le moment pas saisi. L'enquête a été confiée à la PJ parisienne et à la Sous-direction de la police judiciaire 92

10h47: Choqués, les militaires n'ont pas eu le temps de noter de détails précis, rapporte Le Parisien

10h45: Selon Le Parisien, les militaire blessés ont été touchés par leur propre voiture. "L'individu a foncé avec sa BMW dans un véhicule militaire qui a renversé les soldats en faction par rebond. ", expliquent nos confrères.

10h38: Selon le Parisien, les quatre militaires légèrement blessés devraient sortir de l'hôpital vers 12 heures. Les deux autres blessés plus gravement devraient pouvoir sortir après avoir effectué des examens et des radios.

10h37: Gérard Collomb indique sur Twitter "je me rendrai au chevet des militaires blessés, aux côtés de la Ministre des Armées, en soutien aux forces de Sentinelle."

10h23: Les deux militaires blessés sérieusement ont été transportés à l'hôpital Percy de Clamart.

10h20: L'attaque a eu lieu ce matin au moment de la relève des militaires, explique David-Xavier Weiss, adjoint au maire de Levallois, délégué à la jeunesse et à la communication, au Parisien. «Vu la configuration de la place de Verdun, l'agresseur n'avait heureusement pas assez de recul pour faire plus de dégâts», a-t-il ajouté.

10h12: Sur Twitter, la maire de Paris Anne Hidalgo souhaite que "l'agresseur des militaires Sentinelle" soit "vite interpellé".

10h08: La préfecture de police des Hauts-de-Seine évoque un «acte à priori volontaire».

09h59: Sur Twitter, le syndicat Unité SGP Police apporte tout son soutien aux 6 militaires blessés ce matin à Levallois-Perret et leur souhaite un rapide rétablissement.

09h56: Le véhicule recherché est une BMW de couleur sombre

09h45: "C'est un attentat odieux contre ces jeunes militaires, ça n'était tourné que contre eux. On est catastrophés" , ajoute Patrick Balkany

09h44: "Un véhicule attendait les militaires et a démarré au moment où ils sont sortis du bâtiment", explique Patrick Balkany sur RMC

09h37: "J'ai senti une odeur de brûlé, j'ai d'abord pensé à un incendie", a réagi Sasha, témoin et habitante de Levallois sur BFMTV

09h30: "C'est une agression intolérable, je trouve cela honteux." a réagi Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret sur franceinfo.

"A la sortie de leur casernement, nos militaires sont sortis pour allée faire leur tournée quand une BMW pré-positionnée dans l'allée leur a foncé dessus"

"C'est sans aucun doute un acte délibéré" a ajouté Patrick Balkany sur BFMTV.

09h28: Les militaires ont été transférés à l'hôpital militaire de Percy à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, indique BFMTV

09h25: L'incident a eu lieu place de Verdun, en plein centre-ville à Levallois-Perret, à proximité de la mairie.

09h10: 6 militaires ont été blessés, dont 2 sérieusement, sans que leur pronostic vital ne soit engagé, selon BFM TV

09h05: Un véhicule activement recherché après avoir renversé plusieurs militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)