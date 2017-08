Deux-Sèvres: Un propriétaire filme son appartement rempli de 4 ans de déchets de son locataire - Video

Après quatre ans de location, le propriétaire d'un appartement de Thouars dans les Deux-Sèvres décidé de récupérer son bien, le locataire ne payant plus le loyer.

Mais ce qu il découvre et filme est hors du commun ! Quatre années de déchets accumulés dans l'appartement

Interrogée par France Bleu, la voisine affirme avoir vu "une fois le locataire". "Il était gentil, poli, il m’a dit bonjour. Il faisait propre sur lui, mais on passait près de la porte et ça sentait vraiment mauvais. Je me bouchais le nez. J'ai même cru qu'il y avait quelqu'un de mort en décomposition. On vérifiait avec mon mari qu'il y avait de la lumière."

Regardez



Deux-Sèvres: Un propriétaire découvre et filme... by morandini