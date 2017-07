Le comédien Jean-Claude Bouillon, commissaire Valentin dans "Les brigades du Tigre", est décédé à l'âge de 75 ans

L'acteur et comédien Jean-Claude Bouillon est décédé ce matin à Marseille à l'âge de 75 ans.

Né à Épinay-sur-Seine en 1941, il est connu pour avoir joué notamment le rôle du commissaire Valentin dans "Les Brigades du Tigre".

Jean-Claude Bouillon a joué dans de très nombreuses séries télévisées comme "Alice Nevers, le juge est une femme", "RIS Police Scientifique", "Plus belle la vie", "Julie Lescaut" et plus longuement dans "Sous le soleil".

